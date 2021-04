Das Wetter: Von der Lausitz bis zum Bodensee meist stark bewölkt bis bedeckt mit Regen oder Schneeregen. Im Bergland Schnee, im Süden auch teils bis in tiefe Lagen. Sonst aufgelockert bewölkt. Im Nordwesten und den zentralen Mittelgebirgen teils gewittrige Schneeregen- und Graupelschauer. Höchstwerte 4 bis 9 Grad. Morgen an den Alpen und im Vorland noch leichte Schneefälle bei nur wenig über 0 Grad. Sonst wechselnd bewölkt mit einzelnen Regen-, Schnee- und Graupelschauern bei Werten zwischen 4 Grad im östlichen Bergland und 11 Grad am Rhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch Wechsel aus heiteren Abschnitten und dichten Wolken mit einzelnen Regen- oder Schneeschauern. 5 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.