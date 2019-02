Das Wetter: In der Nacht bewölkt, im Norden und im Osten gebietsweise Regen. Tiefsttemperaturen plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag im Norden und Osten zeitweise regnerisch, im Südwesten und an den Alpen freundlich. 8 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag vielfach stark bewölkt mit Sprühregen. 8 bis 15 Grad.