Das Wetter: Meist stark bewölkt, in der Osthälfte Schauer. Im Westen vielfach trocken, teils mit kurzen sonnigen Abschnitten. 0 bis 5 Grad, im höheren Bergland Frost. Morgen im Westen und Südwesten längerer Sonnenschein. Schauer am ehesten im Osten, Süden und an den Küsten. 0 bis 4 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Freitag viele Wolken und meist trocken. Im Westen und Norden 0 bis 3 Grad, sonst leichter Dauerfrost zwischen -5 und 0 Grad.