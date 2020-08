Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt. Im Nordosten gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 25 bis 29 Grad. Morgen erneut viel Sonne. In der Mitte zeitweise stark bewölkt und gelegentlich Regen. Temperaturen 27 bis 35 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordwesthälfte bewölkt und gelegentlich Regen. In der Südosthälfte sonnig. 29 bis 35, im Norden und Westen 24 bis 29 Grad.