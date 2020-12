Das Wetter: Nördlich der Mittelgebirge teils heiter, teils wolkig, in Hochlagen und an den Alpen durchweg sonnig. Später im Nordwesten und Westen Wolkenverdichtung, sonst trocken. Höchstwerte 4 bis 14 Grad, im Dauernebel nur um 2 Grad. Morgen dichte Bewölkung mit Regen in einem Streifen vom Südwesten über die Mitte in den Norden und Nordosten. Im Nordwesten und Westen teils Auflockerungen. Im Süden und Südosten neblig-trüb. 5 bis 12 Grad mit den höchsten Werten im Westen.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag von Westen her einsetzende Regenfälle. Sonst oft trocken bei 3 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.