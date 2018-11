Das Wetter: Im Norden und in der Mitte bewölkt, im Süden Regen oder Schnee. Örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 1 bis minus 4 Grad. Am Tag überwiegend trocken und gebietsweise längere sonnige Abschnitte, teils auch ganztägig neblig-trüb. Im Süden stark bewölkt, nachlassender Schneefall. Temperaturen 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel, oft aber auch längere sonnige Abschnitte. Im Westen zunehmende Bewölkung. 0 bis 6, im Westen bis 8 Grad.