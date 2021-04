Das Wetter: In der Nacht an den Alpen dicht bewölkt, teils Schnee. Sonst nach abklingenden Schauern teils wolkig, teils gering bewölkt oder klar und trocken. Tiefsttemperaturen 0 bis minus 7 Grad. Morgen im Norden und am Alpenrand heiter bis wolkig, an der See auch länger sonnig. In den übrigen Gebieten bewölkt und gebietsweise Regen oder Schnee. Höchstwerte 4 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und am Alpenrand heiter bis wolkig, an der See auch länger sonnig. In den übrigen Gebieten bewölkt und gebietsweise Regen oder Schnee. 5 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.