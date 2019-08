Das Wetter: Teils Sonne, teils Wolken und gebietsweise Schauer oder Gewitter. 18 bis 25 Grad. Morgen heiter bis wolkig, vereinzelt etwas Regen. 19 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordwesthälfte Schauer, in der Südosthälfte heiter. 19 bis 26 Grad.