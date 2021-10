Das Wetter: Am Tag ist es unterschiedlich bewölkt. In der Mitte, in Südbaden und an den Alpen oft auch sonnig. Im Norden meist bewölkt und vor allem an der Nordsee Regen oder Nieselregen. Höchsttemperaturen 12 bis 16 Grad, bei Nebel kaum 10 Grad.

Morgen im Norden stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen. In der Mitte Durchzug von Wolkenfeldern, heitere Abschnitte und trocken. Im Süden häufiger sonnig. 12 bis 16 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag meist ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Norden zum Teil stark bewölkt, aber meist trocken. Höchstwerte: 13 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.