Der Wetterbericht, die Lage: Ausläufer eines Tiefs westlich der Britischen Inseln greifen von Westen auf Deutschland über. Sie lenken milde Atlantikluft heran. Im Norden und Osten halten sich noch Kaltluft-Reste.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden weiterer Schnee und Regen. Sonst nachlassende Niederschläge, in der Mitte auch trockene Abschnitte. Tiefstwerte plus 8 bis minus 3 Grad. Morgen im Norden trüb mit Regen oder Schnee. Ansonsten wechselnd bis stark bewölkt mit teils kräftigen Niederschlägen. Temperaturen 1 bis 15 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und Osten zeitweise etwas Regen oder Schnee. Im Westen und Süden gebietsweise heiter und meist trocken. 1 bis 10, im Südwesten bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.