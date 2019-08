Das Wetter: In der Nacht von Westen her bewölkt mit etwas Regen. Sonst teils bedeckt, teils klar. Tiefstwerte 17 bis 9 Grad. Am Tag von Westen her aufkommender Regen. Im Osten und Süden teils sonnige Abschnitte. Temperaturen 21 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt mit Auflockerungen. Im Nordwesten Schauer. 17 bis 27 Grad.