Das Wetter: Am Tag stark bewölkt und regnerisch. Örtlich kurze Gewitter. An der Nordsee und in Brandenburg auch sonnige Abschnitte. 13 bis 21 Grad. Auch morgen wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. An der Küste freundlicher. 15 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag schauerartiger Regen, im Bergland örtlich Dauerregen. Im Nordwesten Auflockerungen und nur selten Schauer. Kaum veränderte Temperaturen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.