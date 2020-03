Das Wetter: Am Nachmittag und Abend oft heiter, im äußersten Norden und Süden gebietsweise auch stärker bewölkt. Meist trocken. Temperaturen 12 bis 19 Grad, an den Küsten um 8 Grad. In der kommenden Nacht im Nordosten etwas Regen, sonst wechselnd bewölkt und trocken bei 4 bis 0 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Morgen deutlich kühler: 4 bis 11 Grad. Dazu bei wechselnder bis starker Bewölkung verbreitet Schauer, bis in tiefe Lagen in Schnee übergehend.