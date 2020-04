Das Wetter: Am Tage im Osten, an den Küsten sowie am Alpenrand stärkere Bewölkung mit geringer Schauerneigung. Sonst weiterhin heiter und sonnig. Temperaturen 11 bis 23 Grad.

Morgen im Norden wolkig bis stark bewölkt, sonst meist sonnig. Ganz im Süden einzelne Schauer möglich. 11 bis 23 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag heiter, nach Osten hin auch vielfach sonnig. Im Südwesten und im Alpenvorland aufkommende Quellbewölkung mit geringem Schauer- und Gewitterrisiko. 15 bis 25 Grad.