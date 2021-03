Das Wetter: Bis zum Abend sonnig. In der Nacht im Norden dichte Wolkenfelder mit etwas Regen. Sonst gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen im Norden und Osten wechselnd bis stark bewölkt, im Südwesten freundlicher. Am Nachmittag im Mittelgebirge und an den Alpen vereinzelt Schauer. Temperaturen im Norden 8 bis 15, sonst bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Karfreitag zunächst im Süden, später auch im Norden durchziehende Wolkenfelder. Richtung Alpen einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Sonst erneut sonnig. Höchstwerte 9 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.