Das Wetter: Überwiegend sonnig, im Nordosten teils wolkig. Höchstwerte zwischen 10 Grad an den Küsten und 20 Grad am Oberrhein. Morgen im Norden und Nordosten bewölkt. Sonst verbreitet sonnig, erst am Nachmittag im Südwesten wolkiger. 10 bis 17 Grad im Norden, sonst 18 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden zunehmend sonnig, sonst heiter bis wolkig. Im Süden und Südwesten einzelne Schauer möglich. 13 bis 17 Grad im Norden, sonst bis 26 Grad.