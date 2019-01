Das Wetter: In der Nacht im Süden stark bewölkt, in Alpennähe örtlich Schneefall. Sonst meist klar bei Tiefstwerten zwischen 0 und -9 Grad, über Schnee teils unter -10 Grad. Am Tage verbreitet sonnig, nur im Norden und im Alpenvorland stark bewölkt mit etwas Schnee, an der Nordsee auch Regen. Höchsttemperaturen von - 3 bis +5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Westen zunehmend bewölkt, am Abend etwas Schnee möglich. Sonst aufgelockert, teils sonnig und überwiegend trocken. 0 bis 3 Grad.