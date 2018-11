Das Wetter: In der Nordwesthälfte stark bewölkt, zeitweise leichter Regen. Sonst sonnig. Temperaturen 10 bis 17 Grad. Morgen wechselnd wolkig, in der Mitte und im Osten leichter Regen. Im Süden auch länger sonnig. 12 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und in der Mitte stark bewölkt, im Nordwesten Regen. Sonst trocken bei 14 bis 18 Grad, am Alpenrand bis 20 Grad.