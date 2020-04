Das Wetter: Überwiegend sonnig. Im Norden und äußersten Süden wolkig mit einzelnen Schauern. Temperaturen an den Küsten 10 bis 13, in den übrigen Landesteilen bis 25 Grad. Morgen in der Nordhälfte zeitweise bewölkt, nach Süden hin weitgehend sonnig. Temperaturen in der Nordosthälfte von 8 bis 18 Grad, im Südwesten 19 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag verbreitet sonnig. Im Norden 9 bis 16 Grad, im Süden 17 bis 26 Grad.