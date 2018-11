Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte wolkig oder gering bewölkt, sonst zunehmend dichte Bewölkung mit Regen. Tiefstwerte plus 3 bis minus 3 Grad. Am Tag überwiegend stark bewölkt, verbreitet Regen. Später nachlassende Niederschläge. Temperaturen von 3 Grad im Norden bis 12 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte stark bewölkt, zeitweise etwas Regen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung vielerorts Wolkenauflockerungen, örtlich auch ganztags trüb. 4 bis 10 Grad.