Das Wetter: Am Tage im Norden wechselnd bewölkt, in Küstennähe Schauer. Sonst nach Nebelauflösung heiter bis wolkig und meist trocken. Höchstwerte zwischen 17 und 24 Grad. Morgen im Norden bewölkt, vereinzelt Schauer. In der Mitte und im Süden vielfach sonnig und trocken. Temperaturen 18 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag sonnig und trocken bei 20 bis 29 Grad.