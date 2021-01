Der Wetterbericht, die Lage: Maritime Polarluft gestaltet das Wetter überwiegend unbeständig und windig.

Die Vorhersage:

Dicht bewölkt, im Westen Regen, in der Mitte und im Osten Schnee. Höchstwerte 0 bis 6 Grad. Morgen in der Nordosthälfte wolkig mit einzelnen Schneeschauern. In der Südwesthälfte länger andauernder Regen, gebietsweise unwetterartig. Temperaturen 0 bis 4, im Westen und Südwesten bis 10 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag stark bewölkt, in der Mitte und im Süden teils länger andauernder Regen. Im Norden minus 1 bis plus 3 Grad, sonst 7 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.