Das Wetter: In der Nacht von Südwesten her Regen. Im Südosten und Osten Schnee, im Nordwesten weitgehend niederschlagsfrei. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Morgen in der Südwesthälfte regnerisch. Vom Emsland bis zum Erzgebirge teils bis in tiefe Lagen Schneeregen oder Schnee. 2 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag stark bewölkt, in der Mitte und im Süden teils länger andauernder Regen. Im Norden 0 bis plus 3 Grad, sonst 6 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.