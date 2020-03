Das Wetter: In der Nacht im Nordosten und Osten Regen, im Südwesten einzelne Gewitter, in Hochlagen teils auch Schnee. 5 bis 0 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer. In höheren Lagen Schneefall. 7 bis 12 Grad, im Bergland kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag verbreitet Regen, in höheren Lagen Schnee, später zum Teil auch sonnig und nur vereinzelt Schauer. Nachmittags von Westen und Südwesten her neue Regenfälle, in höheren Lagen Schnee- oder Graupelschauer. 1 bis 9 Grad.