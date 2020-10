Der Wetterbericht, die Lage: Zwischen einem Hoch bei Island und tiefem Luftdruck über Osteuropa gelangt feucht-kühle Luft nach Deutschland. Im Norden und Nordwesten sorgt der Einfluss des Hochs für eine Abtrocknung der Luftmasse.

Die Vorhersage:

Im Norden und Westen nach Nebelauflösung zeitweise aufgelockert bewölkt, vor allem ganz im Norden länger sonnig. Im Osten und Süden häufig stark bewölkt und zeitweise leichter Regen. Höchstwerte 8 bis 13 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte zunächst Regen, später aufgelockert bewölkt oder heiter. Im Süden nach Nebelauflösung wolkig mit Auflockerungen oder sonnigen Abschnitten und trocken. Temperaturen 9 bis 14 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und in der Mitte bewölkt, vereinzelt etwas Regen. Später von Südwesten her Auflockerungen. Im Süden freundlich. 10 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.