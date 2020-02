Das Wetter: In der Nacht im Süden und Osten anfangs noch Regen, im Bergland Schneeschauer. Sonst vorübergehend trocken und Wolkenauflockerungen. Morgens von Westen her Regen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 5 Grad. Am Tag oft stark bewölkt, örtlich Regen, im Osten anfangs noch sonnige Abschnitte. Südlich der Donau freundlich und trocken. 7 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und an den Alpen anfangs noch etwas Regen. Sonst zunehmend aufgelockert, im Südwesten und Süden länger sonnig und meist trocken. Höchstwerte zwischen 7 Grad auf Rügen und 13 Grad im Breisgau.