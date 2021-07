Der Wetterbericht, die Lage: Hinter der Kaltfront eines nach Skandinavien ziehenden Tiefs gelangt mäßig warme Luft in den größten Teil Deutschlands. Im Südosten halten sich Reste einer schwülwarmen Luftmasse.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und Westen abklingende Niederschläge, im Osten aufgelockert bewölkt, im Süden Regen. Tiefstwerte 16 bis 8 Grad. Am Tag verbreitet bewölkt, im Norden und Westen gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Im Süden und Südosten länger anhaltender und teils kräftiger Regen. Temperaturen 15 bis 25 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und in der Mitte Schauer, im Süden zeitweise sonnig. 19 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.