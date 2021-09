Der Wetterbericht, die Lage: Während im Norden ein Tiefausläufer für wolkenreiches Wetter sorgt, bleibt im Süden noch Hochdruckeinfluss bestimmend. Von Südwesten gelangt langsam feuchte Luft ins Land.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden teils dichter bewölkt. Im Westen und in der Mitte wechselnd wolkig, vereinzelt Schauer. Im Südosten gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 15 bis 6 Grad. Am Tag verbreitet wolkig, örtlich aber auch länger sonnig. Im Westen und Südwesten gebietsweise kräftige Schauer oder Gewitter. Temperaturen 20 bis 27 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag bewölkt, im Osten Schauer und Gewitter. Im Tagesverlauf von Westen her weitere Niederschläge. Im Süden Wolkenlücken und meist trocken. 18 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.