Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Im Nordwesten und in der Mitte dichte Wolkenfelder, vor allem im Westen etwas Regen. Im Norden am Nachmittag wieder heiter. Südlich der Donau sonnig. Höchstwerte 10 bis 17 Grad. Morgen heiter bis wolkig, im Nordwesten vor allem am Nachmittag einzelne Schauer. Temperaturen 13 bis 19 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern, im Westen und Süden später nachlassend. 7 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.