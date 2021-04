Der Wetterbericht, die Lage: Zwischen einem Hoch über Skandinavien und einem Tief über der Ukraine strömt kühle und zunehmend feuchte Luft ein.

Die Vorhersage:

Nachts nach abklingenden Schauern teils wolkig, teils klar, im Osten zeitweise Regen oder Schnee. Tiefstwerte plus 3 bis minus 6 Grad. Am Tag meist trocken, im Nordwesten und äußersten Süden auch länger sonnig. In der Mitte stark bewölkt und örtlich etwas Regen. Temperaturen unter Wolken 4 bis 8, sonst 8 bis 13 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Westen freundlich, im Osten und Süden bewölkt, gebietsweise etwas Regen. 6 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.