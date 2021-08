Der Wetterbericht, die Lage: Von Nordwesten her verstärkt sich der Hochdruckeinfluss, und es kommt zu einer Wetterberuhigung.

Die Vorhersage:

Nachts meist gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Am Tag verbreitet freundlich oder sonnig. Im Südosten etwas Regen. Temperaturen 20 bis 24 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden zunehmend bewölkt, am Nachmittag zeitweise Regen. Im Süden sonnig. 19 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.