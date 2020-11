Der Wetterbericht, die Lage: Eine Hochdruckzone mit Schwerpunkt über dem Osten Europas bestimmt das Wetter in Deutschland.

Die Vorhersage:

Verbreitet ganztags neblig-trüb. In der Mitte örtlich auch sonnig. Höchstwerte 5 bis 10, im Westen und Südwesten bis 16 Grad. Morgen Nebel oder Hochnebel bei 5 bis 15 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag von Westen her Wolkenverdichtung, gebietsweise leichter Regen. Im Osten und Süden nach Nebelauflösung freundlich. Temperaturen 7 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.