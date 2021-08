Das Wetter: Im Süden und in der Mitte sowie an den Küsten locker bewölkt mit viel Sonne. Im Norden dagegen zunächst stärker bewölkt und vereinzelt etwas Regen, später auch dort teils Sonne. Höchsttemperaturen im Norden 18 bis 24, sonst 24 bis 30 Grad. Morgen zunächst in der Westhälfte, später auch im Rest des Landes Schauer sowie teils kräftige Gewitter, örtlich Unwetter. 18 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag meist wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Regen und Gewitter bei 18 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.