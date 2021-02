Der Wetterbericht, die Lage: Die Frontenreste eines Tiefs über dem Nordmeer lösen sich auf. Nachfolgend setzt sich zunehmend Hochdruckeinfluss durch. Dabei gelangt zum Wochenende mit einer südlichen Strömung sehr milde Luft nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Nachts teils wolkig, teils gering bewölkt, im Süden örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 9 bis minus 2 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten auflockernde Bewölkung, sonst heiter bis wolkig und im Südwesten zunehmend sonnig. Temperaturen in der Westhälfte 14 bis 20, in der Osthälfte 8 bis 14 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag überwiegend sonnig und trocken bei 13 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.