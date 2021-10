Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hoch sorgt in weiten Landesteilen für ruhiges Herbstwetter.

Die Vorhersage:

Verbreitet heiter, im Südwesten auch sonnig. Im Nordosten bewölkt mit etwas Regen. Dort um 12 Grad, sonst 14 bis 19 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte überwiegend stark bewölkt, von Westen her Regen. Im Süden teils sonnig. Temperaturen 13 bis 21 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und in der Mitte Schauer, im Süden meist heiter. 17 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.