Der Wetterbericht, die Lage: Die eingeflossene maritime Polarluft gelangt unter Hochdruckeinfluss und kann sich dabei erwärmen. In den nächsten Tagen stellt sich sehr mildes und sonniges Frühlingswetter ein.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und Nordosten stark bewölkt und etwas Regen. Im Rest des Landes wolkig oder gering bewölkt, im Süden auch klar. Tiefstwerte plus 9 bis minus 2 Grad. Am Tag im Nordosten anfangs stärker bewölkt mit leichtem Regen, allmählich abziehend. Sonst bei lockeren Wolkenfeldern viel Sonne, im Südwesten teis ganztags wolkenlos. Temperaturen 11 bis 23 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag sonnig bei 12 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.