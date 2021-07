Das Wetter: Verbreitet schauerartiger Regen und teils kräftige Gewitter. Lokal auch Unwettergefahr durch Starkregen. An den Küsten Auflockerungen. Höchstwerte 20 bis 27 Grad. Morgen bei wechselnder Bewölkung gebietsweise Regen, teils auch gewittrig, lokal erneut Unwetter möglich. Längere sonnige Abschnitte in einem Streifen von der Nordsee bis in den Südwesten. 20 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag südlich des Mains länger sonnig und meist trocken. Sonst Wechsel aus wolkigen und sonnigen Abschnitten. Von Westen her erneute Schauer und Gewitter. 23 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.