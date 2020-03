Das Wetter: Verbreitet bewölkt mit schauerartigen Niederschlägen, zum Teil bis in tiefere Lagen als Schnee. An den Küsten und in Südostbayern trocken. 4 bis 12 Grad. In der kommenden Nacht im Norden und in der Mitte zunächst noch klar, später auch dort Schnee- oder Schneeregen. Tiefstwerte -1 bis -7 Grad.

Morgen im Norden und in der Mitte weitere Niederschläge. Später aufgelockert bewölkt, an den Küsten und in der Südhälfte oft sonnig. 0 bis 9 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag vielfach sonnig und trocken, in den östlichen Mittelgebirgen noch Schnee. 5 bis 10 Grad.