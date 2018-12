Das Wetter: In der Nacht schauerartiger Regen, teilweise länger anhaltend. Vereinzelt Gewitter. Tiefsttemperaturen zwischen 8 und 1 Grad. Am Tage erneut verbreitet Niederschläge, nur in Küstennähe Auflockerungen. Tageshöchstwerte 5 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag häufig Schauer, oberhalb von etwa 600 Meter in Schnee übergehend. Im Norden und Nordwesten Wolkenlücken. 1 bis 9 Grad.