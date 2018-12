Das Wetter: Erneut verbreitet Niederschläge, teils mit kurzen Gewittern. Oberhalb 1.000 Metern in Schnee übergehend. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und häufig Schauer. Wolkenlücken am ehesten im Norden und Nordwesten. 1 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Dienstag in der Osthälfte und an den Alpen Schauer. Sonst aufgelockert bewölkt, im Norden teils sonnige Abschnitte. 2 bis 8 Grad.