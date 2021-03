Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt. Von Westen bis zu den Alpen sowie im Osten teils schauerartige Niederschläge, in mittleren bis höheren Lagen Schnee, an den Alpen länger anhaltend. Im Norden längere sonnige Abschnitte. Höchsttemperaturen 2 bis 8 Grad. Morgen im Osten und Südosten Schneeregen oder Schnee. Sonst weitgehend trocken, später von Westen her Regen. 2 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt, örtlich Schneeschauer. Im Tagesverlauf vor allem im Nordwesten und Norden Auflockerungen und meist trocken. 1 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.