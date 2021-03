Der Wetterbericht, die Lage: Tiefausläufer greifen mit einem Schwall Kaltluft polaren Ursprungs auf Deutschland über und verdrängen die sehr milde Frühlingsluft.

Die Vorhersage:

Im Norden und in der Mitte gebietsweise Regen, im Süden und Südosten Auflockerungen. Höchstwerte im Norden und in der Mitte 4 bis 10, im Süden 10 bis 16 Grad. Morgen von Norden her zunehmend auflockernde Bewölkung, in der MItte wechselnd bewölkt, zeitweise auch sonnig. Im Süden Regen oder Schnee. Temperaturen 2 bis 8 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden wolkig, meist aber trocken. Sonst viel Sonnenschein. 4 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.