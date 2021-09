Das Wetter: Nachts wechselnd bis stark bewölkt. Verbreitet teils kräftige Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 16 bis 12 Grad. Am Tag weitere Niederschläge, im Süden Wolkenlücken und meist trocken. Temperaturen 19 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Nordwesthälfte wolkig oder gering bewölkt, am Abend im Westen einzelne sonnige Abschnitte. In der Südosthälfte bei wechselnder, teils starker Bewölkung unbeständig mit kurzen Schauern. 16 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.