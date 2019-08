Das Wetter: In der Nacht verbreitet Regen und Gewitter. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Am Tag im Norden teils kräftiger Regen und Gewitter, in der Mitte etwas Regen, im Süden trocken. 18 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch von Westen her Regen, im Süden freundlich. 18 bis 23 Grad.