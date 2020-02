Der Wetterbericht, die Lage:

Das Wetter: Verbreitet Regen- oder Graupelschauer, oberhalb von 400 bis 600 Meter Schnee. In Hochlagen Schneeverwehungen. Höchstwerte 3 bis 8 Grad, im Bergland minus 1 bis plus 5 Grad. Morgen in der Südosthälfte anfangs wolkig und gebietsweise Schneefall, später nachlassend. Sonst überwiegend trocken mit sonnigen Abschnitten. Minus 2 bis plus 8 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordhälfte bewölkt, aber weitgehend trocken. In den übrigen Gebieten aufgelockert bewölkt oder sonnig. 1 bis 8 Grad.