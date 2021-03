Der Wetterbericht, die Lage: Das wetterbestimmende Hoch macht Platz für Tiefausläufer, die vorübergehend unbeständiges und deutlich kältere Witterung bringen.

Die Vorhersage:

Nachts von Norden und Westen her starke Bewölkung mit Regen. Im Süden und Südosten gering bewölkt oder klar, stellenweise Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad. Im Tagesverlauf verbreitet Niederschläge. Temperaturen 4 bis 15 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag von Norden her Wolkenauflockerungen und nachlassender Regen. Im Süden Regen oder Schnee. 2 bis 8 Grad.

