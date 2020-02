Das Wetter: In weiten Teilen des Landes bedeckt und verbreitet Regen. Nur an der Küste und in Alpennähe Auflockerungen. Höchsttemperaturen 6 bis 9 Grad im Norden, sonst 10 bis 17 Grad. Morgen von West nach Ost ziehende dichte Bewölkung, teils mit Regen. Im Süden erst regnerisch, später auch sonnig. 7 bis 10 Grad, im Südwesten bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Nordwesten Schauer, im Osten Auflockerungen und weitgehend trocken. In der Mitte und im Süden länger andauernde Niederschläge. 7 bis 16 Grad.