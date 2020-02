Das Wetter: Am Abend und in der Nacht vor allem in der Südhälfte regnerisch, in höheren Mittelgebirgslagen vereinzelt auch Schnee. Im Norden und Nordosten Auflockerungen und meist niederschlagsfrei. Abkühlung auf 9 bis 2 Grad, in den Mittelgebirgen örtlich bis -2 Grad. Morgen zunächst in der Südwesthälfte, später nach Nordosten ausweitend mäßiger Regen. Am Nachmittag im Süden zunehmend Auflockerungen. Höchstwerte in der Südwesthälfte 10 bis 16 Grad, am Hochrhein bis 18 Grad. Sonst 7 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Nordwesten Schauer, im Osten Auflockerungen und weitgehend trocken. In der Mitte und im Süden länger andauernde Niederschläge. Im Norden 7 bis 11 Grad, sonst 10 bis 14 Grad.