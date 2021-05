Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Südostfhälfte kräftige Gewitter oder Regenschauer, in den übrigen Gebieten Wolkenauflockerungen bei Tiefstwerten zwischen 14 Grad in der Lausitz und 5 Grad in der Eifel. Morgen in der Osthälfte vielfach bedeckt und Regen, im Norden und Westen meist trocken, 11 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag viele Wolken und länger anhaltender Regen. Im Osten auch Gewitter. 12 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.