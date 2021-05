Der Wetterbericht, die Lage: Der Ausläufer eines Sturmtiefs bei Irland und Großbritannien greift auf Deutschland über. Dahinter strömt weiterhin subpolare Meeresluft ein.

Die Vorhersage:

Nachts bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. Tiefstwerte 11 bis 2 Grad. Am Tag verbreitet weitere Niederschläge, in der Mitte auch heitere Abschnitte. Temperaturen 13 bis 21 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag starke Bewölkung mit Schauern und Gewittern. Im Südwesten länger heiter und meist trocken. 12 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.